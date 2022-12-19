В Китае зафиксировали резкий рост числа зараженный коронавирусом
Эпидемиологи предупреждают — за этой волной заболеваемости предстоит пережить еще две.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru
В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом, за сутки — только по официальной статистике более двух тысяч заболевших. В Пекине зафиксированы две смерти от ковида впервые с ноября, а СМИ сообщают о нехватке лекарств.
Серьезный дефицит не только специфических противо-вирусных препаратов, но и средств от обычной простуды. А эпидемиологи говорят, что за этой волной коронавируса стране предстоит пережить еще две. Пик заболеваемости придется на конец января — время празднования китайского Нового года.
- 13 дек
- В Санкт-Петербурге возвращают масочный режим
- 6 дек
- Издатели Оксфордского словаря назвали главное словосочетание года
- 4 дек
- Биологическое оружие? Сотрудник лаборатории Уханя раскрыл тайну появления вируса COVID-19
- 26 нояб
- Минобороны заявило о создании в США устойчивого к вакцинам возбудителя COVID-19
- 24 окт
- Кто-то хотел убивать: ученые доказали лабораторное происхождение COVID
- 5 окт
- Проект COVID USA: хакеры нашли новые доказательства происхождения коронавируса
- 28 сент
- Ни намека на ковид: какими редкими симптомами может сопровождаться COVID-19
- 19 сент
- «Глубоко болен»: политолог оценил заявление Байдена об окончании пандемии COVID
- 19 сент
- Байден объявил о завершении пандемии коронавируса
- 8 сент
- Повышаем иммунитет: какие продукты помогут бороться с новым ковидом осенью
86%
1.74 70.62
1.84
Нашли ошибку?