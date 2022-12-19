Лукашенко понадеялся, что в Евросоюзе прислушаются к голосу разума

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности

Лукашенко понадеялся, что в Евросоюзе прислушаются к голосу разума

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава Белоруссии заявил, что Москва и Минск находят эффективные ответы на все внешние угрозы.

Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят эффективные ответы на все угрозы. Укрепление связей между братскими странами стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в котором Россию и Белоруссию постоянно «проверяют на прочность», заявил Лукашенко.

До этого сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с Александром Лукашенко. Российского президента встретили у трапа самолета хлебом и цветами, а белорусский лидер лично приехал в аэропорт в сопровождении сына Николая.

Известно, что президенты намерены обсудить вопросы безопасности и совместного реагирования на вызовы, а также союзных программ, торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в области импортозамещения и энергетики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лукашенко отреагировал на откровения экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по ситуации на Украине.

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