Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Белорусский лидер лично приехал встречать в аэропорт главу российского государства.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Российского президента встретили у трапа самолета хлебом и цветами. Поприветствовать Путина лично в аэропорт прибыл и белорусский лидер в сопровождении сына Николая. Главы государств сели в один автомобиль, начав общаться уже по дороге на переговорную площадку.

Накануне в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко начнутся в широком составе — с участием членов правительств, руководителей министерств и ведомств. Затем лидеры перейдут к общению в формате «один на один», после чего сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Отмечалось, что в ходе переговоров президенты намерены обсудить вопросы безопасности, совместного реагирования на вызовы и белорусско-российской интеграции. Кроме того, в повестке обсуждение ранее принятых союзных программ, вопросов торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в области импортозамещения и энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в спецоперации.

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