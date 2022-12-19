Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Белорусский лидер лично приехал встречать в аэропорт главу российского государства.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для проведения переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Российского президента встретили у трапа самолета хлебом и цветами. Поприветствовать Путина лично в аэропорт прибыл и белорусский лидер в сопровождении сына Николая. Главы государств сели в один автомобиль, начав общаться уже по дороге на переговорную площадку.

Накануне в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко начнутся в широком составе — с участием членов правительств, руководителей министерств и ведомств. Затем лидеры перейдут к общению в формате «один на один», после чего сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Отмечалось, что в ходе переговоров президенты намерены обсудить вопросы безопасности, совместного реагирования на вызовы и белорусско-российской интеграции. Кроме того, в повестке обсуждение ранее принятых союзных программ, вопросов торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в области импортозамещения и энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в спецоперации.