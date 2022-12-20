В Москве зафиксированы случаи заболевания «болезнью тесноты»

Инфекция распространяется среди мигрантов.

Москвичей сегодня взбудоражила новость о том, что в городе, якобы, вспышка менингита. Роспотребнадзор поспешил успокоить: все не так катастрофично. Случаи заболевания опасной инфекцией выявлены среди мигрантов. Это объясняется скученностью в местах проживания. Специалисты оперативно обследовали более трех тысяч человек, изолировали их и провели экстренную вакцинацию среди тех, кто с ними контактировал.

Но ситуация все равно вызывает беспокойство, поскольку важна правильная диагностика: разновидностей менингита много, и лечить их надо по-разному.

«Причин у этого воспаления может быть много. У нас бывает менингит, вызванный туберкулезом, бывает менингит, который вызван вообще неинфекционной причиной. Поэтому сейчас, в сезон респираторных инфекций, это может быть и пневмококковый менингит. В основном заражаются все-таки либо внутри семьи, либо где-то в рабочих условиях, где стесненные условия работы — какие-то тесные коморочки, гримерочки, переговорные. Люди тесно, до метра, до полуметра общаются между собой», — рассказала биолог Антонина Обласова.

На случай, напомню основные симптомы — острая боль в голове, шее и глазах, слабость, а еще кашель и насморк. При первых подозрения на менингит — сразу обращайтесь к врачам — болезнь развивается молниеносно — и все может закончиться плохо.