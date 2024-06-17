На Форум городов стран БРИКС+ приедут 200 лидеров муниципалитетов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Мероприятие будет проходить в Казани. Представители каких государств примут в нем участие?

На Форум городов стран БРИКС+ приедут 200 лидеров муниципалитетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Варанков Владимир

Тема:
БРИКС

В Казань для участия в Форуме городов стран БРИКС+ приедет около 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны.

На мероприятии обсудят создание новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, выберут ее руководителя, определят местоположение штаб-квартиры, а также наметят план работы и обсудят совместные проекты.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, деятельность будущей Ассоциации будет строиться на принципах равенства, взаимовыгодного партнерства и уважительного отношения к традициям и культуре каждого союзника.

«Ассоциация активизирует сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии, станет важным источником полезных знаний, стимулом для изучения и внедрения опыта других городов во благо наших жителей», — отметил он.

Кроме того, в рамках форума состоится дискуссионная сессия о межмуниципальном и международном сотрудничестве, модератором которой будет известный журналист Маргарита Симоньян. Также будут подписаны соглашения о сотрудничестве и побратимстве между различными городами и между ассоциациями местных властей.

Ожидаются представители из Китая, Ирана, Индии, Бразилии, Чили, Аргентины, Эфиопии, Мексики, стран СНГ и других государств. Форум состоится 21 июня в Казанской Ратуше.

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