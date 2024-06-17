Лапочка-дочка или богатырь? Тарханова предложила угадать пол своего будущего ребенка

Артистка уже воспитывает четырех сыновей.

Актриса Глафира Тарханова, которая находится на последнем месяце беременности, не считает нужным устраивать «гендер-пати» и узнавать пол будущего ребенка. А любопытным поклонникам она предложила самим угадать, кого она ждет — девочку или мальчика. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Тарханова считает: каждый ребенок — это чудо!

«Четыре сына есть, далее пока секрет. Тем более и врачи на УЗИ иногда ошибаются. Мы будем рады новому человеку в любом случае!» — признавалась Тарханова в личном блоге в социальных сетях.

По ее словам, многие близкие и знакомые желают ей наконец-то родить дочку. Дошло даже до того, что теперь вместо приветствия на улице знакомые первым делом задают ей вопрос о поле ребенка.

Однако совсем скоро завеса тайны падет — до родов Тархановой осталось всего несколько дней.

«Я решила проверить вашу интуицию. Как думаете, кого ждем? Четыре сыночка и лапочка-дочка или пять богатырей?» — предложила артистка Глафира.

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