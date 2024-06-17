В Москве открыли памятник в честь 100-летия российской гражданской авиации

Памятник в честь 100-летия отечественной гражданской авиации открылся на Ходынском поле в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. Он напомнил, что Россия, укрепляя свою государственность, всегда опиралась на тех, кто верой и правдой служил Отечеству. По его словам, это в полной мере касается многих поколений российских авиаторов.

Открыл памятник Герой России Евгений Новоселов и студентка Московского государственного технического университета гражданской авиации Анастасия Бидбунова.

Сама скульптура изображает пилота и стюардессу, идущих в ногу. Ее автором является скульптор Салават Щербаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 100-летия легендарной дивизии открыли памятник Феликсу Дзержинскому.