В Москве открыли памятник в честь 100-летия российской гражданской авиации

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 73 0

Скульптура изображает пилота и стюардессу, идущих в ногу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Памятник в честь 100-летия отечественной гражданской авиации открылся на Ходынском поле в Москве. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. Он напомнил, что Россия, укрепляя свою государственность, всегда опиралась на тех, кто верой и правдой служил Отечеству. По его словам, это в полной мере касается многих поколений российских авиаторов.

Открыл памятник Герой России Евгений Новоселов и студентка Московского государственного технического университета гражданской авиации Анастасия Бидбунова.

Сама скульптура изображает пилота и стюардессу, идущих в ногу. Ее автором является скульптор Салават Щербаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 100-летия легендарной дивизии открыли памятник Феликсу Дзержинскому.

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