Залужный призвал Зеленского ужесточить ответственность за дезертирство

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Существование такой проблемы признано на самом высоком уровне.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Cleuet; 5-tv.ru

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Главком ВСУ признал, что в украинских войсках остро стоит проблема дезертирства.

Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении ответственности за неисполнение боевых приказов, который ранее приняла Верховная Рада, и призвал президента Зеленского без промедлений подписать документ.

О низком моральном духе в рядах ВСУ неоднократно рассказывали в нашем Министерстве обороны. А теперь и в Киеве, как гражданские, так и военные власти, подтвердили подобные факты.

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Залужный призвал Зеленского ужесточить ответственность за дезертирство

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