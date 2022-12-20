Небензя: обвинения России в применении иранских БПЛА на Украине надуманы

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Официальный представитель Ирана назвал слухи о передаче дронов абсолютно беспочвенными.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения Запада против нашей страны в использовании на Украине иранских беспилотников, абсолютно беспочвенны.

«Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер. Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения», — заявил Василий Небензя, постпред РФ при ООН.

Небензя добавил, что несмотря ни на что, США и ЕС пытаются привлечь к расследованию темы с беспилотниками Секретариат ООН. А официальный представитель Ирана, как и российские дипломаты, назвал слухи о передаче дронов абсолютно беспочвенными.

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