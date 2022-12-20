Внебрачные дети и любовница: почему Ярослав Бойко разводится с женой

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Рита Миронова
Рита Миронова 42

Ярослав Бойко подал на развод после 23 лет брака

Внебрачные дети и любовница: почему Ярослав Бойко разводится с женой

Фото: Веремейчик Константин / ТАСС

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Много лет актеру приписывали тайный роман с коллегой по сериалу «Всегда говори всегда» Марией Порошиной.

Актер театра и кино Ярослав Бойко подал в суд иск о расторжении брака с женой Рамуне Ходоркайте. Пара была вместе 23 года и воспитала двоих детей — сына Максима и дочь Эмилию.

Что стало причиной развода знаменитой пары — неизвестно. Помимо расторжения брака Ярослав Бойко не выдвинул никаких требований к супруге. Сообщает REGNUM со ссылкой на соответствующий иск в одном из московских судов.

Из-за мимолетного романа с актрисой Евгенией Добровольской актер имеет внебрачного сына Яна, который родился в 2002 году. Однако измена тогда разрушила брак Ярослава Бойко и Рамуне Ходоркайте.

Но актеру много лет приписывают тайный роман с коллегой по сериалу «Всегда говори всегда» Марией Порошиной. Поклонники уверены, что сын актрисы родился именно от Бойко.

Пара до сих пор периодически встречается на сцене театра во время постановок. Оба все эти годы утверждали, что их связывают исключительно дружеские узы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Порошина объявила о воссоединении с Бойко.

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