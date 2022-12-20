В Петербурге строитель выжил после падения в 15-метровый котлован — видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28

На стройке в Санкт-Петербурге рабочий упал в котлован и остался жив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Подробности инцидента выясняются, жизни рабочего больше ничто не угрожает.

В Санкт-Петербурге на одной из строек нового жилого комплекса в Невском районе произошло происшествие. Об этом сообщает источник эксклюзивно для 5-tv.ru.

На данный момент известно, что на Фарфоровской улице в 15-метровый котлован упал рабочий.

Спасатели МЧС прибыли буквально через несколько минут и помогли ему выбраться с помощью троса.

По последней информации, рабочий остался жив. Подробности случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестный мужчина открыл стрельбу из предмета, похожего на пистолет, по группе школьников в Санкт-Петербурге.

В Петербурге строитель выжил после падения в 15-метровый котлован — видео

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