Действие договора РФ и Украины о признании документов об образовании прекратили

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Действие акта между Россией и Украиной о признании документов об образовании прекратили

Действие договора РФ и Украины о признании документов об образовании прекратили

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Власти Незалежной на сегодня денонсировали около 20% соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Действие акта между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено. Об этом заявили в МИД РФ.

«20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года», — говорится в сообщении ведомства на официальном интернет-портале правовой информации.

Недавно Верховная рада приняла документ, денонсирующий Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года еще за несколько дней до подписания Беловежского соглашения. Как отметил заслуженный юрист Сергей Шахрай, это говорит о том, что западные территории и Крым уже давно юридически не принадлежат Украине.

Всего на данный момент власти Незалежной денонсировали около 20% соглашений, заключенных в рамках СНГ. В их числе международные договора в сфере экономики, образования, космической и военно-политической деятельности.

Как сообщал 5-tv.ru, в мае Украина вышла из Соглашения об увековечивании героизма народов СНГ во время Великой Отечественной войны. Также Рада одобрила выход страны из общего аграрного рынка СНГ и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией.

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