Юрист: Украина уже давно юридически лишила себя Крыма и западных территорий

Когда предотвратить проблемы было возможно, никто не проконтролировал этот вопрос как следует.

Верховная Рада Украины приняла документ, денонсирующий Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года еще за несколько дней до подписания Беловежского соглашения. Как отметил заслуженный юрист Сергей Шахрай, это говорит о том, что западные территории и Крым уже давно юридически не принадлежат Украине.

«Я (ранее — Прим. ред.) обнародовал документ Верховной рады Украины 5 декабря 1991 года денонсировавший Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. За три дня до подписания Соглашения об СНГ Украина юридически вернула себя в 1922 года — без Крыма, Львова и прочего», — приводит его слова издание URA.RU.

Как отмечается в материале, денонсация — это отмена, что-то вроде аннулирования, с возвращением в ситуацию на момент подписания договора. Западные земли и Крым принадлежали Польше, Венгрии и России. Именно поэтому в нынешнем понимании Украины тогда не существовало. По мнению Шахрая, в то время никто не проконтролировал этот вопрос как следует.

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