«Человек устал и испугался»: Распутина оправдала бежавшую в Израиль Пугачеву

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Распутина назвала причиной отъезда Пугачевой за границу усталость и испуг

«Человек устал и испугался»: Распутина оправдала бежавшую в Израиль Пугачеву

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Рожденная в Сибири певица убеждена — после начала спецоперации покинули Россию лишь те, кто не считал страну своей Родиной. Однако в поведении коллеги она узрела другие причину.

Маша Распутина назвала несколько причин, почему Алла Пугачева после начала спецоперации в спешке собрала вещи и уехала в Израиль. По словам артистки, отъезд коллеги мог быть связан с усталостью. Ведь Пугачевой в этом году исполнилось 73 года. А усталость уже породила испуг. Или, возможно, у певицы были какие-то веские поводы покинуть Родину.

«Может быть, человек устал от жизни и в свои годы испугался. А может быть, обстоятельства. Может быть, не поняла. Когда живешь маленьким мирком, на большой мир не обращаешь внимание», — заявила Распутина на федеральном канале.

При этом к остальным уехавшим знаменитостям Распутина не была столь лояльна. По ее мнению, все покинувшие Россию с весны поступили так, потому что не считали страну Родиной, хотели, как говорится, «усидеть на двух стульях», быть угодными всем и сразу.

«Хочется угодить и этим, и тем. А вдруг за большие деньги там пригласят, а я выскажусь? Надо говорить о жизни твоей родной земли. Не надо отнекиваться», — заключила певица.

Однако, если Распутина благосклонна к Пугачевой, то остальные россияне не столь снисходительны. Если первые полгода артистка не комментировала политическую ситуацию в мире, а, молча жила в Израиле, то осенью после возвращения в Россию назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали Пугачеву больше никогда не возвращаться на Родину.

Хотя, по словам бывшего ее стилиста Джорджа Ровалса, Пугачева сильно переживает из-за того, что все коллеги отвернулись от нее, не звонят, не узнают, как дела. При этом все же подумывает вернуться в Россию, но пока не видит возможностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит с замком Аллы Пугачевой, который она продает.

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