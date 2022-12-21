Авария на газопроводе в Чувашии не повлияет на поставки газа из России в Европу

Авария на газопроводе в Чувашии не повлияет на поставки «голубого топлива» из России в Европу. Как выяснили «Известия», транспортировка идет по резервным магистралям. А на ремонт поврежденного участка может уйти от трех до семи дней.

Накануне днем на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород во время ремонтных работ произошла утечка топлива, что привело к пожару и взрыву.

Три человека погибли, еще один пострадал и находится в больнице. Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП продолжают работать следователи.