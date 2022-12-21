Авария на газопроводе в Чувашии не повлияет на поставки газа из России в Европу

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На ремонт поврежденного участка магистрали может потребоваться до одной недели.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus Brandt; 5-tv.ru

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Авария на газопроводе в Чувашии не повлияет на поставки «голубого топлива» из России в Европу. Как выяснили «Известия», транспортировка идет по резервным магистралям. А на ремонт поврежденного участка может уйти от трех до семи дней.

Накануне днем на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород во время ремонтных работ произошла утечка топлива, что привело к пожару и взрыву.

Три человека погибли, еще один пострадал и находится в больнице. Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП продолжают работать следователи.

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