Празднование Нового года может обернуться сильным стрессом для детей

Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12

Психолог Наринская назвала Новый год очень напряженным праздником для детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi; 5-tv.ru

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Многие взрослые с нетерпением ждут наступающий праздник и новогодние каникулы. Этим же настроением проникаются и дети, даже не подозревая об угрозе.

С давних времен люди любили отмечать праздники безудержно и ярко — особенно те из них, которые означали завершение одного периода и переход в следующий. Такие торжества сопровождались плясками, хороводами, играми, криками и даже кулачными боями. Пусть с тех пор и прошли столетия, но люди почти не изменились. Даже сегодня ни один крупный праздник не обходится без пополнения сводки происшествий на утро.

Причину этого 5-tv.ru объяснила психолог Лерона Наринская. По словам специалиста, с помощью таких практик взрослые освобождаются от накопившихся эмоций. Однако втягивание в подобное празднование детей может нанести их ментальному состоянию серьезный вред.

«Это хорошая терапия для взрослых. Но если втягивать в нее детей, то получается, что взрослые перекладывают на детей всю тяжесть, которую они несут. Дети еще к этому не приспособлены, потому что они еще маленькие. Пройдет время и они тоже возведутся защитными механизмами и будут делать то же самое. Но пока они маленькие — их надо беречь от этого процесса», — сообщила психолог.

Лерона Наринская объяснила, что опасность для детской психики также таят высокие ожидания от Нового года. Они редко сбываются, что чревато глубоким разочарованием. Взрослые переносят это легче благодаря опыту, а вот детей следует поберечь.

«Поэтому Новый год, если вы хотите отмечать его с детьми, пусть для детей будет спокойным, гармоничным, может чуть-чуть волшебным. Не надо втягивать их в эти тяжелые маниакальные процессы безумной радости, которая таковой не является», — подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как поднять себе настроение в новогоднюю ночь.

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