«Так повзрослела»: дочь Филиппа Киркорова сильно изменилась

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 797

Киркоров сообщил о превращении дочери Аллы-Виктории из капризного ребенка в милую девочку

«Так повзрослела»: дочь Филиппа Киркорова сильно изменилась

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый артист никогда не забудет того, что пережил вместе с наследниками.

Певец Филипп Киркоров пересмотрел свои ценности после недавней пандемии. Когда случился локдаун, исполнитель провел много времени с сыном Мартином-Кристином и дочерью Аллой-Викторией. Впервые за долгие годы он понял, как нужны и важны близкие люди. До этого артист был слишком занят работой и не думал о домашнем уюте.

«Пандемия заставила меня остановиться. Я по-другому взглянул на своих детей, лучше узнал их, услышал и, быть может, даже по-настоящему полюбил», — сказал поп-король в интервью для печатной версии журнала The Voice, фрагменты из него опубликовало издание StarHit.ru.

Особенно на отца повлияла 11-летняя дочь. Девочка переняла все черты своенравного папы и часто демонстрировала бойцовский характер. Однако положительных качеств у наследницы вокалиста куда больше: Алла-Виктория познавательная, ходит на разные секции и потрясающе рисует.

«Дети за этот год стали для меня лучшими друзьями и учителями. Мы много времени проводим вместе, и это греет мне душу. Дочь, кстати, очень изменилась — так повзрослела. Из капризного ребенка превратилась в славную милую девочку», — признался исполнитель.

Как отметило издание, Филипп Бедросович почти во всех интервью объясняет, что его дети не собираются идти по стопам отца. Певец счастлив, что сцена не привлекает любимых наследников, потому что не хочет для них подобной жизни. Однако наследник трона у поп-исполнителя все-таки есть. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров назвал следующего после себя короля эстрады.

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