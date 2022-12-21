Я тебя породил: в Москве художник пырнул ножом сына в свой день рождения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 134

Художник Олег Щербатых задержан по подозрению в попытке убийства своего сына

Я тебя породил: в Москве художник пырнул ножом сына в свой день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мужчина экстренно госпитализирован и находится в реанимации.

Семейное торжество закончилось поножовщиной в Москве. Художник Олег Щербатых в разгар празднования своего 55-летия ударил ножом собственного сына 1991 года рождения.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел на улице Академика Анохина. Во время застолья художник схватил нож и пырнул сына, замруководителя коммерческой фирмы. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Его отец задержан, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Олег Щербатых — член Международной федерации Союза художников России. Живет и работает в Москве.

На днях в Петербурге задержали друга шоумена Стаса Барецкого по подозрению в убийстве девушки. По версии правоохранителей, блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин) причастен к жестокой расправе над 18-летней петербурженкой Софьей в подмосковной Балашихе минувшим летом. На теле жертвы было обнаружено 15 ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницу из Подмосковья заподозрили в кровавом убийстве шестилетнего брата.

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