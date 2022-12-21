Я тебя породил: в Москве художник пырнул ножом сына в свой день рождения

Мужчина экстренно госпитализирован и находится в реанимации.

Семейное торжество закончилось поножовщиной в Москве. Художник Олег Щербатых в разгар празднования своего 55-летия ударил ножом собственного сына 1991 года рождения.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел на улице Академика Анохина. Во время застолья художник схватил нож и пырнул сына, замруководителя коммерческой фирмы. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Его отец задержан, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Олег Щербатых — член Международной федерации Союза художников России. Живет и работает в Москве.

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