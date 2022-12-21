Вместо эгоистичных желаний и высоких ожиданий стоит спуститься на землю и ценить то, что существует здесь и сейчас.

Актер и телеведущий Оскар Кучера уверен, что новогодние чудеса происходят с каждым человеком. Например, проснуться на следующий день здоровым и невредимым после безудержного веселья, динамичных танцев, большого количества алкоголя и душевных разговоров — уже настоящее волшебство. Особенно актуально в новогоднюю ночь, которая славится пышными празднованиями.

«Конечно! Всегда! Каждый Новый год! Первого числа проснулся с утра — уже хорошо. Чудо!» — ответил знаменитость на вопрос о том, сталкивался ли он с новогодней магией. Артист с улыбкой поделился пережитым опытом с 5-tv.ru на премьере фильма «Елки-Иголки».

К слову, еще одно чудо устроил актер и режиссер Владимир Машков, он открыл «транспортную» елку возле Московского театра Олега Табакова, на Малой Сухаревской площади. В процессе также принял участие худрук культурного учреждения.

Так знаменитости и маленькие жители столицы разрисовали новогодние шары, украсили ими праздничное дерево и загадали желания. Это волшебное мероприятие превратилось в традицию, ведь уже четыре года артист и создатель театра устраивают праздник рядом с «Табакеркой» в канун Нового года.

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