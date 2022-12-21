Петкун назвал предварительную причину смерти гитариста «Танцы минус»

Врачам удалось госпитализировать знаменитого гитариста лишь после второго вызова скорой помощи.

Основатель группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун назвал предварительную причину смерти гитариста Антона Хабибуллина. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что у музыканта обострилось хроническое заболевание.

«Антон умер вчера в больнице в девять вечера в реанимации после операции <…> Это обострение хронического заболевания, поджелудочная», — прокомментировал он в разговоре с корреспондентом.

Основатель музыкально коллектива также пообещал сообщить о дате и месте прощания с Антоном Хабибуллиным позже. Он также поделился воспоминаниями о гитаристе.

«Антон очень светлый был парень, добрый отзывчивый, друг был надежный, музыкант был фантастический. Даже не знаю, какие эпитеты подобрать», — отметил Петкун.

Стало известно, что скорую Хабибуллину вызвали еще вечером 19 декабря. Причиной обращения к медикам стали боли в животе. Первый раз гитарист отказался от госпитализации. Забрать музыканта удалось лишь со второго раза. Его доставили в 67 столичную больницу с предварительным диагнозом острый панкреатит. На следующий день Хабибуллин скончался в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что 44-летний гитарист группы «Танцы минус» умер в столичной реанимации