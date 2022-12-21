Петкун назвал предварительную причину смерти гитариста «Танцы минус»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 48

Петкун назвал причиной смерти гитариста «Танцы минус» обострение болезни поджелудочной железы

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Куравлев; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Врачам удалось госпитализировать знаменитого гитариста лишь после второго вызова скорой помощи.

Основатель группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун назвал предварительную причину смерти гитариста Антона Хабибуллина. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что у музыканта обострилось хроническое заболевание.

«Антон умер вчера в больнице в девять вечера в реанимации после операции <…> Это обострение хронического заболевания, поджелудочная», — прокомментировал он в разговоре с корреспондентом.

Основатель музыкально коллектива также пообещал сообщить о дате и месте прощания с Антоном Хабибуллиным позже. Он также поделился воспоминаниями о гитаристе.

«Антон очень светлый был парень, добрый отзывчивый, друг был надежный, музыкант был фантастический. Даже не знаю, какие эпитеты подобрать», — отметил Петкун.

Стало известно, что скорую Хабибуллину вызвали еще вечером 19 декабря. Причиной обращения к медикам стали боли в животе. Первый раз гитарист отказался от госпитализации. Забрать музыканта удалось лишь со второго раза. Его доставили в 67 столичную больницу с предварительным диагнозом острый панкреатит. На следующий день Хабибуллин скончался в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что 44-летний гитарист группы «Танцы минус» умер в столичной реанимации

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