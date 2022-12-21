Елена Блиновская выиграла суд по сорванной встрече с мамой Илона Маска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 58

За реализацию «карты желаний» блогера Максим Кузнецов взял семь миллионов рублей.

Елена Блиновская выиграла суд по сорванной встрече с мамой Илона Маска

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер-миллионник Елена Блиновская выиграла суд по сорванной встрече с мамой американского миллиардера Илона Маска. Исполнительный орган удовлетворил ее иск о защите прав потребителей к предпринимателю из Санкт-Петербурга Максиму Кузнецову. Об этом источник 5-tv.ru сообщил из зала Замоскворецкого суда.

Госорган постановил взыскать с бизнесмена из Петербурга более семи миллионов рублей из-за несостоявшегося сотрудничества заказчика с Мэй Маск.

Популярная лидер мнений обратилась за услугами к Кузнецову, чтобы тот организовал встречу с родительницей владельца компании Tesla и обеспечил их дальнейшее сотрудничество. Согласно документам, Блиновская была намерена пересечься с мамой Маска в Италии, после чего планировалась пресс-конференция и объявление о продолжении совместной работы. Осенью 2022 года женщины должны были выступить на организованном блогершей форуме как соавторы общей книги.

Общение с прессой и посещение телевизионных шоу вместе с мамой американского миллиардера также входили в «карту желаний» Блиновской.

Честно следующая договору 41-летняя звезда Instagram* перевела Кузнецову предоплату в размере семи миллионов 250 тысяч рублей. Однако исполнитель не уложился в дедлайн выполнения обязательств.

В своем иске Блиновская отметила, что ей был причинен моральный вред, выраженный в срыве планов и невозможности их реализации, репутационные риски, страх невозврата ответчиком денежных средств и невозможность продвижения истца в целях рекламных компаний.

Таким образом, Елена Блиновская запросила суд расторгнуть договор оказания услуг с Петербургским предпринимателем и взыскать с него стоимость оплаты по договорам в размере 7, 2 миллиона рублей. К этой сумме добавились также более 250 тысяч рублей за неустойку, 50 тысяч за возмещение убытков, вызванных обращением за помощью к юристам, а также моральная компенсация — 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская подала иск на 47 миллионов из-за сорванной встречи с мамой Маска

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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