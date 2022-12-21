РФ создаст группировку войск на Северо-Западе из-за действий НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе РФ из-за действий НАТО

РФ создаст группировку войск на Северо-Западе из-за действий НАТО

Фото: 5-tv.ru

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Коллегия Минобороны проходит в Москве на Фрунзенской набережной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает необходимостью принятие мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России из-за наращивания военного потенциала НАТО. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», — заявил Шойгу.

Более того, он поручил создать межвидовые Московский и Ленинградский военные округа.

«Необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа», — заявил Шойгу.

Президент России Владимир Путин до этого заявил о том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены, безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО.

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