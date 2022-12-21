РФ создаст группировку войск на Северо-Западе из-за действий НАТО
Шойгу заявил о создании группировки войск на северо-западе РФ из-за действий НАТО
Фото: 5-tv.ru
Коллегия Минобороны проходит в Москве на Фрунзенской набережной.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает необходимостью принятие мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России из-за наращивания военного потенциала НАТО. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», — заявил Шойгу.
Более того, он поручил создать межвидовые Московский и Ленинградский военные округа.
«Необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа», — заявил Шойгу.
Президент России Владимир Путин до этого заявил о том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены, безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО.
Читайте также
86%
2.65 73.34
2.72
Нашли ошибку?