РФ создаст группировку войск на Северо-Западе из-за действий НАТО

Коллегия Минобороны проходит в Москве на Фрунзенской набережной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает необходимостью принятие мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России из-за наращивания военного потенциала НАТО. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», — заявил Шойгу.

Более того, он поручил создать межвидовые Московский и Ленинградский военные округа.

«Необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа», — заявил Шойгу.

Президент России Владимир Путин до этого заявил о том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены, безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО.