«Сражаются за Россию»: Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО
Путин: все задачи СВО будут выполнены и безопасность граждан будет обеспечена
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Москве хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО
Все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены, безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на своем выступлении в рамках заседания коллегии Минобороны.
«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи. Эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал он.
В том числе президент России отметил, что России хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО, которые активно применяются в ходе СВО.
«Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», — объяснил Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия применяют практику США в сфере ядерного оружия.
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