«Сражаются за Россию»: Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО

Москве хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО

Все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены, безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на своем выступлении в рамках заседания коллегии Минобороны.

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи. Эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал он.

В том числе президент России отметил, что России хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО, которые активно применяются в ходе СВО.

«Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», — объяснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия применяют практику США в сфере ядерного оружия.