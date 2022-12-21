«Сражаются за Россию»: Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 191

Путин: все задачи СВО будут выполнены и безопасность граждан будет обеспечена

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Москве хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО

Все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены, безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на своем выступлении в рамках заседания коллегии Минобороны.

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно шаг за шагом решают поставленные задачи. Эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал он.

В том числе президент России отметил, что России хорошо известна вся информация о силах и средствах НАТО, которые активно применяются в ходе СВО.

«Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», — объяснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия применяют практику США в сфере ядерного оружия.

Тема:
Спецоперация
21 дек
«За отдавших жизнь за Родину»: Владимир Путин призвал почтить российских солдат
21 дек
Войска России «ослепили» ВСУ при попытках сбить самолеты под Херсоном
21 дек
«Ведет к усугублению»: в Кремле не ждут хорошего от поездки Зеленского в США
21 дек
Зеленский направился в США, чтобы Путин и весь мир получили сигнал
21 дек
Самоходки «Акация» и системы «Солнцепек» уничтожили укрепрайон и технику ВСУ
21 дек
Отряды СОБР и спецназа Росгвардии обнаружили укрытие диверсантов
21 дек
Снова выклянчили: США поставят Украине ЗРК Patriot
21 дек
«Маму поберег»: Корчевников рассказал, как сын Поплавской уходил на фронт
21 дек
Врагу не укрыться: лучшее видео из зоны СВО за день
21 дек
Когда миномет становится снайперской винтовкой: видео работы артиллеристов
-5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.00
2.65 73.34
2.72
🧙‍♀ Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
Особенность или болезнь? Почему постоянно мерзнут руки и ноги
15:58
Путин: против России активно используется весь военный потенциал стран НАТО
15:51
Сборную Марокко на родине встретили как героев по возвращению с ЧМ-2022
15:46
«Сражаются за Россию»: Путин заявил о выполнении всех поставленных задач СВО
15:40
Песков заявил, что в планы Путина не входит садиться за руль нового «Москвича-3»
15:38
Вдова Владимира Этуша показала роскошный особняк, оставшийся после смерти мужа

Сейчас читают

Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Рубль поскользнулся на нефти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023