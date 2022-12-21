Россия имеет перспективные виды собственных вооружений в отличие от украинской стороны, у которой скоро ничего не останется кроме западных пожертвований. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Президент отметил, что военные действия всегда связаны с трагедией и потерями, но иногда они неизбежны. И раз уж так произошло, то «лучше сегодня, чем завтра», считает Путин.

«Имея в виду и состояние наших вооруженных сил и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которой у других стран нет, а у нас есть, это все создает определенный запас прочности. Мы знаем свои преимущества <…> Но, что хочу подчеркнуть, у нас. Именно у России. И таких стран немного в мире. Я уж не говорю про наших соседей. У них скоро вообще все будет только в виде подачек», — объяснил президент.

Действительно, западные союзники не прекращают снабжать Украину военной помощью. Большая часть европейских стран поставляет киевскому режиму свои вооружения. Однако этим союзники Незалежной наоборот усугубляют ситуацию и делают хуже как раз-таки Киеву, который они так яростно «поддерживают».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против России активно используется весь военный потенциал стран НАТО.