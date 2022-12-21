Женщина и маленький ребенок попали в больницу после посещения бассейна в Москве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 110

Причиной обращения к врачам стал резкий запах, который посетители почувствовали в воде.

Женщина и маленький ребенок попали в больницу после посещения бассейна в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Как сообщили в Басманной межрайонной прокуратуре, посетители частного бассейна почувствовали резкий запах. Из-за плохого самочувствия женщина с ребенком обратилась к медикам. Позже их госпитализировали в одну из московских больниц.

Обстоятельства случившегося выясняются. Ход проверки контролируют представители Басманной межрайонной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воронежская прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели мальчика в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

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