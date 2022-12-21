Шел, упал, очнулся — реанимация: врачи спасают жизнь одного из руководителей БДТ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 76

Старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев госпитализирован в реанимацию после падения

Шел, упал, очнулся — реанимация: врачи спасают жизнь одного из руководителей БДТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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У местной знаменитости многочисленные переломы и ушибы.

В Петербурге в тяжелом состоянии попал в реанимацию один из самых незаменимых сотрудников Большого театра (БДТ) Адиль Велимеев. Заведующий машинно-декорационной частью неудачно поскользнулся на льду и получил многочисленные переломы и ушибы.

Как стало известно, инцидент случился на Загородном проспекте города, вблизи перекрестка Пять углов. Падение оказалось настолько серьезным, что 83-летнему сотруднику театра потребовалась немедленная медицинская помощь — у него диагностирована закрытая черепно-мозговая, переломы лобной и теменной костей, кроме того — ушиб головного мозга. Сейчас культурный деятель страны в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Адиль Велимеев — один из старейших сотрудников БДТ. Там у него есть неофициальное и почетное прозвище — «планшетная крыса», его дают только лучшим работникам сцены. Есть у него и другой титул — «сын БДТ», который также свидетельствует о признании Велимеева в культурной среде. Да и сам старейшина знает, что он Большом драматическом фигура незаменимая, объясняя это тем, что занят во всех постановках теата - такой возможности нет даже у самых знаменитых актеров учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге строитель выжил после падения в 15-метровый котлован. 

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