Модернизация и ядерная триада: о чем говорил Путин на коллегии Минобороны

Поднять призывной возраст в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — до 30 лет. А еще постепенно увеличить численность Вооруженных сил до полутора миллионов человек, включая 700 тысяч контрактников. Такие предложения по реформированию Вооруженных сил сегодня сделал министр обороны на коллегии ведомства.

Владимир Путин встретился с военными, чтобы подвести итоги года. Он заявил, что несмотря на использование против нашей страны военного потенциала НАТО, задачи специальной военной операции, безусловно, будут выполнены. О чем еще шла речь на встрече с военными, расскажет обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Обычно на расширенной коллегии Минобороны подводят итоги по военному строительству и оснащению, а президент ставит задачи на следующий год. Но сейчас ситуация особенная — слишком многое на кону.

«Мы встречаемся на ежегодной коллегии Минобороны в очень ответственный период. Хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или в центрах подготовки личного состава. Все они выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил. А если надо, прикрывают собой однополчан. Мы должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», — сказал Владимир Путин и объявил минуту молчания.

Украина стала полем противостояния с коллективным Западом, который продолжает пичкать Киев все новым и новым оружием. Не стесняется поддерживать открыто боевиков.

«Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях РФ, в том числе на новых территориях, будут обеспечены безопасные условия для жизни всех наших граждан», — подчеркнул глава государства.

Выводы делаются в режиме онлайн — внедрение наиболее востребованных образцов вооружений с 2024 и 2025 годов перенесли на 2023-й. Объем финансирования позволил нарастить поставки техники на треть. Наша страна — надежно защищена. В том числе, благодаря ядерной триаде, которая обеспечивает глобальное сдерживание. Чтобы и мысли ни у кого не возникло покуситься на нашу землю.

«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», — отметил президент.

Несмотря на проведение спецоперации, все планы по принятию новых образцов техники никто сдвигать не собирается. Завершена работа по перспективному гиперзвуковому комплексу «Циркон» для кораблей. Фрегат «Адмирал Горшков» уже совсем скоро выйдет с ним на боевое дежурство. А еще на подходе «Сармат» — ракета, способная преодолеть любую систему противоракетной обороны. Но опыт СВО показал: есть шероховатости на «полевом» уровне. Например, необходимость в беспилотниках, которые должны быть максимально доступны для солдат на передовой.

«Информация, передаваемая с беспилотников должна быть у каждого бойца. К этому надо идти, к этому нужно стремиться. Технически это можно реализовать в самое ближайшее время, практически уже сейчас. Прошу обратить на это особое внимание при доработке всего комплекса снаряжения и тактической экипировки личного состава. Необходимо насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения. Не буду перечислять всего, но скажу главное. Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. А снабжение осуществляться из реальных потребностей. Если какие-то ведомственные нормативы устарели — их надо менять», — подчеркнул Владимир Путин.

300 тысяч россиян было призвано в рамках частичной мобилизации. Но она выявила недочеты в работе военных комиссариатов. Это президент требует исправить. А у министра обороны есть и другие предложения. Общая численность Вооруженных сил должна быть доведена до полутора миллионов. Из них почти 700 тысяч будут контрактниками.

«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал Сергей Шойгу.

Учитывая скопление сил НАТО у наших границ, будет создана усиленная группировка войск на Северо-Западе. И новые территориальные объединения: Ленинградский и Московский военные округа. Будут сформированы две новые дивизии ВДВ, армейский корпус в Карелии, мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях. Президент говорит: то, что происходит на Украине, — трагедия. Страна стала жертвой Запада, который годами подначивал Киев к конфликту с Москвой

«Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. То, что происходит, это, конечно, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики», — заявил президент.

Западу больше нет доверия. Надежда только на себя. Среди задач, которые поставил Владимир Путин, — более тесное взаимодействие военных не только друг с другом, но и с гражданскими. Потребовал чаще прислушиваться к инициативе от людей без погон. Ведь сейчас любое ноу-хау — на вес золота. Против России брошена вся военная и научная мощь НАТО.