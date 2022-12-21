Наследница дома Gucci обвинила бренд в пропаганде педофилии из-за Гарри Стайлса

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Правнучка основателя люксовой марки пришла в ужас из-за фотосессии американского певца в футболке с плюшевым мишкой и на фоне детского матраса.

Наследница дома Gucci обвинила бренд в пропаганде педофилии из-за Гарри Стайлса

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia; 5-tv.ru

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Бренд Gucci оказался в центре скандала. В пропаганде педофилии его обвинила правнучка основателя марки — Александра Гуччи Зарини.

Ее возмутила рекламная кампания коллекции с Гарри Стайлсом, где тот позирует в футболке с плюшевым мишкой на фоне детского матраса. Александра Зарини задалась вопросом: «Зачем создавать контент с детским матрасом и взрослым мужчиной?».

Эту идеологию — по мнению наследницы дома Gucci — компания Kering насаждает всем своим брендам. Месяц назад французский модный дом Balenciaga, которым управляет также Kering, был вынужден извиняться за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой.

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Наследница дома Gucci обвинила бренд в пропаганде педофилии из-за Гарри Стайлса

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