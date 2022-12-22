Французский политик Филиппо: «мафия» из ЕС должна брать пример с Венгрии в украинском вопросе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Евросоюз призвали брать пример с Венгрии в украинском вопросе

Французский политик Филиппо: «мафия» из ЕС должна брать пример с Венгрии в украинском вопросе

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Помощь киевскому режиму в следующем году составит 18 миллиардов евро, а с 2014 года выделено 90 миллиардов.

Финансирование Украины должно проверяться, в этом Евросоюзу (ЕС) стоит брать пример с Венгрии, написал в своем Twitter французский политик Флориан Филиппо.

«Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине!» — написал Филиппо.

По его словам, в ЕС закрывают глаза на реальное предназначение средств, отправляемых украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По мнению Филиппо, проверка траншей киевскому режиму должна быть очевидной необходимостью.

«Мафия и коррупционеры! Остановитесь!» — резюмировал политик.

До этого Еврокомиссия (ЕК) перевела Незалежной последний в текущем году транш макрофинансовой помощи, который составил 500 миллионов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС с 2014 года выделил Самостийной 90 миллиардов евро. С ее слов, помощь киевскому режиму в следующем году составит 18 миллиардов евро.

Также главы МИД европейских стран согласовали увеличение на два миллиарда евро финансирование Европейского фонда мира (EPF). Из его бюджета оплачиваются расходы на обеспечение военной помощи Украине.

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