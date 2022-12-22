«Закончились»: Ярослав Бойко впервые честно заговорил о разводе с Ходоркайте

Одна из самых крепких пар знаменитостей распадается. Что случилось?

Уходящий 2022 год оказался непростым для актера Ярослава Бойко. Недавно он подал на развод с танцовщицей Рамуной Ходоркайте, с которой прожил 23 года жизни. Их союз считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе, влюбленные вместе прошли через все тяготы брака. Увы, но даже у самой долгой сказки есть конец.

Как отметило издание StarHit.ru, артисты не стали делить имущество, только официально разведутся. Сын Максим и дочь Эмилия уже большие и сами решат, как общаться с родителями. Что же стало причиной разрыва? Актер ответил с неохотой.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — приводит его слова издание.

Стоит отметить, что еще в начале брака у Бойко был роман на стороне. Он стал проводить время с коллегой по цеху Евгенией Добровольской. Сначала отношения были тайными, однако в 2003 году любовница родила внебрачного сына Яна.

Конечно, Ходоркайте была в замешательстве. Несмотря на поступок избранника, танцовщица сохранила семью. После неприятного инцидента в браке знаменитостей все было отлично — они обсуждали возникшие трудности, ценили и заботились друг о друге. Что же пошло не так? Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Бойко разводится с женой.