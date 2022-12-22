«Закончились»: Ярослав Бойко впервые честно заговорил о разводе с Ходоркайте

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 359

Ярослав Бойко назвал свой развод концом отношений и заявил о дружбе с бывшей женой

«Закончились»: Ярослав Бойко впервые честно заговорил о разводе с Ходоркайте

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Одна из самых крепких пар знаменитостей распадается. Что случилось?

Уходящий 2022 год оказался непростым для актера Ярослава Бойко. Недавно он подал на развод с танцовщицей Рамуной Ходоркайте, с которой прожил 23 года жизни. Их союз считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе, влюбленные вместе прошли через все тяготы брака. Увы, но даже у самой долгой сказки есть конец.

Как отметило издание StarHit.ru, артисты не стали делить имущество, только официально разведутся. Сын Максим и дочь Эмилия уже большие и сами решат, как общаться с родителями. Что же стало причиной разрыва? Актер ответил с неохотой.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — приводит его слова издание.

Стоит отметить, что еще в начале брака у Бойко был роман на стороне. Он стал проводить время с коллегой по цеху Евгенией Добровольской. Сначала отношения были тайными, однако в 2003 году любовница родила внебрачного сына Яна.

Конечно, Ходоркайте была в замешательстве. Несмотря на поступок избранника, танцовщица сохранила семью. После неприятного инцидента в браке знаменитостей все было отлично — они обсуждали возникшие трудности, ценили и заботились друг о друге. Что же пошло не так? Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Бойко разводится с женой.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

Последние новости

11:58
«Самая большая показушница»: на главу ЕК фон дер Ляйен жестко ополчились в сети
11:50
Певица Галина Ненашева напомнила Пугачевой о преданности: «Не имеешь права»
11:42
В Японии призвали США честно признать атаки Хиросимы и Нагасаки
11:25
И зачем только летал? Зеленский не смог выпросить у США современное оружие
11:16
Телефонная рулетка или почему нельзя шутить над мошенниками
11:10
Режиссер Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs генпродюсеру Рустамовой

Сейчас читают

Корреспондент URA.RU выяснил индекс «Оливье» в Луганске
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
Стали известны подробности об отравлении дочери солиста группы «На-На» Политова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023