Режиссер Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs генпродюсеру Рустамовой

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs генеральному продюсеру Лале Рустамовой. Компанию ожидает ребрендинг и новые партнерские отношения, которые будут акцентироваться на сотрудничестве с тюркоязычными странами. Об этом представители компании сообщили РБК.

Как отмечает покупательница, сделка совершилась на рыночных условиях, а ее бывший владелец «давно хотел продать бизнес». Совладельцем кинокомпании стал также коммерческий директор Тимур Асадов. Точная сумма соглашения не оглашается.

«Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката „Елок 9“ и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — прокомментировала Рустамова.

По данным «СПАРК» Рустамова является владельцем OOO «Базелевс», однако женщина утверждает, что они с Асадовым будут иметь равные доли в компании. Должность генпродюсера за ней сохранится, а также в обязанности будет входить предпринимательство и производство контента. С Бекмамбетовым студия продолжит сотрудничать, как с нанятым режиссером и сценаристом. Американское производство в Лос-Анджелесе остается под руководством бывшего владельца бизнесом.

Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. Самой кассовой картиной студии стал фильм «Ночной дозор», выпущенный на экраны в 2004 году. Экранизация романа Сергея Лукьяненко собрала в прокате 26 миллионов долларов. В 2006 году у Bazelevs появилось представительство в Лос-Анделесе. Американский филиал является самостоятельной компанией.

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