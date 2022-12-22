Участие «Столото» в мониторинге ФНС России продлено на 2023 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) продлила участие крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» в налоговом мониторинге на 2023 год в связи с тем, что распространитель полностью соблюдает все требования для участия в этой форме налогового контроля и не имеет нареканий со стороны инспекции к представляемой отчетности.

«Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС России в 2021 году, предоставив налоговой службе доступ к витрине данных — единому цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС. Участниками налогового мониторинга ФНС также являются и другие российские компании, уверенные в надежности и прозрачности своих бизнес-процессов: «Газпром», «Лукойл», РЖД, «Аэрофлот» и другие.

Как работает система налогового мониторинга? Контролю через налоговый мониторинг ФНС подлежат страховые взносы, сборы и налоги, а также обязательства, которые «Столото» берет на себя, выступая налоговым агентом. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», берут на себя все обязанности по уплате налога на выигрыш в лотерею от 15 тысяч рублей, так как в соответствии с законодательством, налоговым агентом выступает лицо, которое выплачивает выигрыш.

«Налоговый мониторинг обеспечивает Федеральной налоговой службе прямой доступ ко всем финансовым документам „Столото“ в режиме реального времени. Продлив участие „Столото“ в такой форме налогового контроля, инспекция подтвердила соблюдение распространителем гослотерей всех требований со стороны налоговой службы. Таким образом, участники государственных лотерей могут быть уверены в том, что лотереи, распространяемые „Столото“, проводятся под полным контролем государства, а выигрыши выплачиваются победителям точно в соответствии с законом, в полном объеме и в установленные сроки», — говорит заместитель генерального директора S8 Capital (головная компания холдинга, в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Стоит напомнить, что с 2014 года все лотереи в Российской Федерации являются государственными, их организаторами выступают Министерство финансов и Министерство спорта РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники «Спортлото» в 2022 году выиграли больше 7,2 миллиарда рублей.