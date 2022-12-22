Помолодел, отрастил волосы: что стало с тяжелобольным Валентином Юдашкиным?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 801

Помолодевший Валентин Юдашкин пришел с женой Мариной на ТВ впервые за долгое время

Помолодел, отрастил волосы: что стало с тяжелобольным Валентином Юдашкиным?

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Знаменитый кутюрье находит в себе силы справляться с любыми испытаниями судьбы.

Здоровье модельера Валентина Юдашкина в последнее время стабилизируется. Такой вывод сделали поклонники судя по его активности на светских мероприятиях и внешнему виду. О состоянии заслуженного деятеля искусств фанаты узнают по соцсетям его супруги Марины. Она часто выкладывает совместные фото с мужем.

Как сообщило издание 7Дней.ru, на одном из последних снимков модельер выглядит хорошо: отрастил волосы, поправился даже кожа лица помолодела. Помимо внешних изменений есть еще один звоночек положительных сдвигов у Юдашкина — он впервые за долгое время примет участие в съемках программы. По словам Марины, телезрители смогут увидеть Валентина Абрамовича на экранах 2 января.

К слову, только недавно ходили слухи о болезненной слабости модельера. Поклонники переживали, что великий кутюрье плохо передвигается и почти не выходит из дома. Причиной такого состояния могла стать вернувшаяся онкология, сейчас он изо всех сил борется со смертельной болезнью. Что помогает ему справляться с непреодолимыми трудностями? Ранее 5-tv.ru сообщал, откуда Юдашкин берет силы и храбрость.

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