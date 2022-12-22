Важнее новогодней ночи: как правильно встретить последнее в этом году новолуние

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 44

Астролог посоветовала в новолуние зажечь свечу и записать планы в блокнот

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Зажгите свечи, займитесь уборкой — как еще притянуть удачу в этот день?

Из-за новолуния 23 декабря по энергетике будет сильнее новогодней ночи, поэтому очень важно встретить этот день правильно, чтобы период до следующего новолуния прошел благополучно. О том, как это сделать рассказала астролог Ирина Павлюкова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Эксперт отметила, что лучше всего акцентировать внимание на своих целях и поставить задачи на ближайшее время.

«Акцентируем внимание на своих желаниях, целях, профессиональной реализации и деньгах. Обязательно подумайте чего вы хотите достичь в ближайшее время. Новолуние по своей энергетике похоже на встречу Нового года, а всем известно, что как встретишь этот праздник, так и проведешь весь период. В данном случае мы говорим по цикл луны, до следующего новолуния, которое происходит раз в месяц», — объяснила Павлюкова.

Астролог отметила несколько важных правил, которые следует соблюдать при встрече новолуния. Во-первых, записать свои планы на бумагу, во-вторых, очистить свое пространство, в-третьих, обязательно зажечь свечу.

«Возьмите блокнот и пропишите туда планы и цели на предстоящий месяц и Новый год. Конкретизируйте свои желания! В такой день обязательно необходимо очистить свое пространство и тело, собрать мысли воедино и настроиться на позитивный лад. Обязательно зажгите свечу. Огонь в такой период имеет особую силу. Он оберегает и очищает от негатива», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, может произойти настоящая магия, но для этого надо создать на ближайший месяц правильный посыл и энергию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

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