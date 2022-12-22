«Они должны пахать»: Оскар Кучера раскритиковал систему образования в России

Знаменитость обеспокоен изменениями в школах. Что же рушит систему по мнению многодетного отца?

Актер Оскар Кучера раскритиковал российскую систему обучения. В беседе с изданием Газета.ру звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» призвал российскую власть взять под контроль этот вопрос.

«Среднее образование разрушается. Я надеюсь, что, починив армию, наше государство возьмется за образование. Это безобразие, что у наших высших эшелонов власти есть желание сделать образование элитным. Учить надо всех одинаково», — подчеркнул Кучера.

По словам звезды экрана недопустимо перегружать директоров школ и сливать воедино несколько учебных заведений. Актер обеспокоен, что это может разрушить систему образования, потому что учительский состав не успевает распределяться и адаптироваться к новым условиям.

Кучера также отметил, что загруженность школьников выстроена неверно. Он считает, что детям стоит налегать на учебу в рабочие дни, но в выходные они нуждаются в отдыхе от домашних заданий.

«Мне бы не хотелось, чтобы детям приходилось делать уроки в выходные. Потому что они должны отдыхать в субботу и в воскресенье, а в будни пахать», — объяснил российский артист.

Знаменитый актер является многодетным отцом и воспитывает пятерых наследников. Первого ребенка подарила ему вторая жена Майа Маркова. В 2004 году у них появился сын Александр. После свадьбы на третьей избраннице Юлии семья пополнилась. На свет появились сыновья Александр, Даниэль и Марк и дочка Алисия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оскар Кучера сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Наполеоном.