Песков: на Совбезе обсуждались доработки концепции внешней политики РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Оперативное совещание не утверждает план, это делает большой Совбез.

Песков: на Совбезе обсуждались доработки концепции внешней политики РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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На совещании Совета безопасности РФ речь шла о будущих доработках внешней политики страны, а не о новой концепции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Там как раз речь и шла о доработках. Оперативное совещание не утверждает (концепцию — Прим. ред.), утверждает большой Совбез», — заявил представитель Кремля.

Вчера на Совбезе с докладом об обновленной системе внешней политики России выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Правда, подробности его речи не разглашаются.

Также еще на прошлой неделе в МИД РФ заявили, что в начале следующего года может быть обнародована новая концепция внешней российской политики.

В том числе еще в середине осени заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов сообщал, что в новой системе подход правительства страны в отношениях с недружественными странами будет кардинально скорректирован.

К слову, ранее президент России Владимир Путин озвучил шесть ключевых задач экономики на 2023 год. Как отметил 5-tv.ru вся политика санкций оказалась полностью провальной.

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