Дробыш заявил о сильной обиде Пугачевой из-за его шутки про кладбище

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 657

Знаменитый композитор уверен, что у него слишком злой язык.

Дробыш заявил о сильной обиде Пугачевой из-за его шутки про кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Известный продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал про ссору с певицей Аллой Пугачевой. Однажды артистка сильно обиделась на него из-за неуместной шутки про кладбище. Музыкант не понимает, почему вокалистка приняла его слова на свой счет, но, видимо, они звучали оскорбительно.

«Есть русская поговорка: „Язык мой — враг мой“ <…> чего стоит одна фраза: „Пора на кладбище прогулы ставить“. За что Пугачева очень сильно на меня обиделась. Хотя к ней это не имело абсолютно никакого отношения», — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.

В том числе Дробыш объяснил, почему многие российские звезды приживаются только в родной стране и никому не нужны за рубежом со своим творчеством. Например, несмотря на переезд мужа Аллы Борисовны Максима Галкина*, комик уже не построит такую карьеру на Святой Земле, как на родине.

«Зарубежные звезды хороши по-своему, наши звезды хороши по-своему. На мой взгляд, проблема российского шоу-бизнеса (и почему мы, собственно, не популярны в мире) связана с русским языком. Мы не понимаемы. Он непривычен для ушей», — объяснил Дробыш.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение певицы Валерии об изнанке шоу-бизнеса.

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