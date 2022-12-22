«Дерут меня как козу»: Собчак рассказала, как орет в бане

У любительницы бани Анастасии Волочковой, кажется, появился конкурент.

Телеведущая Ксения Собчак в красках рассказала публике, как ходит в баню каждые выходные, но не одна, а в компании двух мужчин.

«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прямо дерут меня как сидорову козу, ребят. Вот прям вениками так, что я ору», — рассказала светская львица.

Она также похвасталась немецким ледогенератором, который работает прямо в бане.

Собчак, вернувшаяся в Россию, сделала обзор своего загородного дома в Подмосковье после ремонта. Построила она его за немалые деньги несколько лет назад. В доме, помимо бани, есть хаммам и бассейн.

Телеведущая неоднократно заявляла, что мебель в дом она заказывала у отечественных дизайнеров.

«В этом плане я патриот», — гордо сказала Собчак.

В скором времени скандальная знаменитость хочет перевезти в дом сына и мужа Константина Богомолова. Правда, с ним Собчак неоднократно ругалась в процессе обустройства жилища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по какой причине Ксения Собчак может «сбежать» из России.

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