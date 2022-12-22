Могла умереть в мучениях: хирург рассказал о перенесенной Седоковой болезни

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 67

Врач Выступец: Седокова перенесла операцию с высоким риском летального исхода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Певица перенесла невыносимую боль, сравнимую только с онкологией.

Певица Анна Седокова могла потерять одну из почек или вовсе погибнуть, если бы вовремя не обратилась к врачу и не сделала необходимую операцию. О нюансах опасного недуга звезды в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал врач-хирург Филипп Выступец.

Накануне Седокова объяснила причину шрамов на животе, замеченных поклонниками на фотографиях. Как оказалось, звезда перенесла операцию, которая называется Kidney Obstruction. По словам артистки, если бы она срочно не легла под нож хирурга, то исход мог бы быть плачевным.

Как объяснил специалист, Анне Седоковой пришлось провести операцию из-за острой непроходимости в почках. В таком случае действовать необходимо моментально, иначе человек рискует в считанные минуты лишиться органа.

«Это почечная обструкция — острая задержка мочи. Здесь нужна срочная операция по удалению камня из мочеточника. Задержка может привести к некрозу, то есть можно было потерять почку», — рассказал Филипп Выступец.

Кроме того, звездная дива испытала невероятную боль в этот страшный час. По словам хирурга, почечная боль считается в медицине самой мучительной. А если обструкция (закупоривание) мочеточника произошла с двух сторон, то возникает крайне высокий риск гибели пациента.

«Человек начинает лезть на стены. Эта боль не сравнима ни с чем. Даже головная или зубная боль не сравнятся никогда с почечными коликами. Эта боль похожа на онкологические боли. Если это двусторонняя обструкция, то это может закончиться летально», — поделился Выступец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как семилетний сын Преснякова «выхаживал» его во время тяжелой болезни.

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