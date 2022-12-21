«Так трогательно!» — сын Преснякова «выхаживал» его во время тяжелой болезни

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 296

Пресняков рассказал о заботе семилетнего сына Артемия во время болезни

«Так трогательно!» — сын Преснякова «выхаживал» его во время тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пока артист тяжело болел, семилетний Артемий показал папе чудеса внимания и нежности.

Владимир Пресняков рассказал о невероятной заботе старшего сына. В интервью 7Дней.ru артист поделился, что осенью внезапно заболел коронавирусом. Супруга Наталья Подольская дни и ночи проводила на проекте «Ледниковый период». И в этот трудный момент старший сын взял на себя заботу о любимом папе. Семилетний Артемий словно взрослый мужчина окружил отца вниманием и помощью.

«Я был окутан любовью и вниманием. Тема подходил ко мне и спрашивал: „Папа, тебе что-нибудь нужно? Давай я что-нибудь тебе принесу“. У него очень развита эмпатия. Он всегда сочувствует и стремится помочь. Это так трогательно!» — разоткровенничался Владимир Пресняков.

Наталья Подольская, в свою очередь, отметила, как стойко Владимир Пресняков перенес болезнь. К сожалению, не обошлось без последствий — артист не смог поехать с семьей в отпуск в ноябре, так как по показаниям врача ему не стоило проводить время в жарком климате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Юлии Началовой исполнением маминой песни довела до слез зрителей телешоу.

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