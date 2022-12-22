Глава МАГАТЭ заявил о необходимости безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС

В Москве сегодня прошли переговоры по безопасности Запорожской атомной станции. В российскую столицу прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он встретился с российской делегацией и с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым, чтобы обсудить конкретные параметры создания защитной зоны вокруг АЭС, которая исключает любые обстрелы атомного объекта. Гросси заявил, что она нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии.

О том, что сейчас происходит на станции Алексей Лихачев рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

Он отметил, что в сложнейших условиях постоянных атак со стороны ВСУ — за безопасностью следит обновленный коллектив станции.

В него вошли, в том числе сотрудники АЭС, которые работали на ней до освобождения от националистов.

«Ни одного инцидента на станции не было допущено. Нами предпринят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции. Сейчас мы активно занимаемся ее теплоснабжением. Мы обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар. Который тоже очень сильно пострадал, вся инфраструктура, соответственно, социальная разрушена или находится в таком неприемлемом состоянии. Идет большая работа, связанная с поддержкой людей», — заявил Лихачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии в Энергодар гуманитарной помощи, которую собирали со всей России сотрудники атомной промышленности.