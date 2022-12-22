Путин потребовал создать единую систему поддержки молодежи в России

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой создать единую систему поддержки молодежи. Она должна охватить все регионы России. Глава государства сделал заявление, выступая на заседании Госсовета.

«Всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья», — пояснил Путин.

Также, по словам президента, студентам следует разрешить проходить практику в благотворительных организациях. Это поможет развивать добровольческий порыв. Кроме этого, необходимо предусмотреть поддержку специалистов, работающих с молодежью, и создать для них максимально комфортные условия труда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин гордится молодым поколением, которое поддерживает российских военных и рвется вместе с ними в зону СВО.