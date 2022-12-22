«До слез пробивает»: Путин гордится молодежью, которая поддерживает СВО

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79

Путин: до слез пробивает, как молодежь поддерживает бойцов СВО

«До слез пробивает»: Путин гордится молодежью, которая поддерживает СВО

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Главу государства берет гордость за молодое поколение, которое стремится быть рядом с родиной.

Президент России Владимир Путин сообщил, что его «до слез пробивает» то, как молодое поколение поддерживает бойцов СВО и рвется добровольцами на поле боя. Он рассказал об этом во время пресс-конференции в Кремле после окончания заседания Госсовета 22 декабря.

«Давайте посмотрим, как молодые люди сражаются, а как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО, как поддерживает наших бойцов <…> До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут. Многие идут добровольцами, молодые тоже люди», — ответил Путин на вопросы журналистов.

Глава государства не отрицает, что есть и те, кто «по-тихому» уехал из России, однако в основная масса молодых людей демонстрирует любовь к своей родине и готова за нее постоять. По его словам, подрастающее поколение двигается вперед не только в личном плане, но и работает на благо развития страны.

Также президент РФ уверен, что молодежь всегда лучше своих предшественников. Он добавил, что современное поколение демонстрирует высокий уровень понимания мировых процессов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин одобрил новое название движения для детей и молодежи «Движение первых».

Тема:
Спецоперация
22 дек
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин о планах завершения конфликта на Украине
22 дек
Оскар Кучера призвал отправить мобилизованным выделенные на Новый год деньги
22 дек
«Коллективный Байден»: политолог назвал «странным» визит Зеленского в США
22 дек
Скелеты в шкафу: слабые места американского комплекса Patriot
22 дек
Сила против смерча: армия России уничтожила позиции украинских «Градов»
22 дек
Песков: американские комплексы Patriot являются законной целью для ВС РФ
22 дек
«Топить надо. Это правильно»: Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО
22 дек
По зову сердца: в Кремле прокомментировали ранение Рогозина
22 дек
Рогозина ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке
22 дек
«Самая большая показушница»: на главу ЕК фон дер Ляйен жестко ополчились в сети
+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.53
1.53 75.09
1.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

Последние новости

19:50
«Куда мне с ней тягаться»: Бледанс назвала имя самой завидной невесты России
19:41
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин о планах завершения конфликта на Украине
19:35
Оскар Кучера призвал отправить мобилизованным выделенные на Новый год деньги
19:28
«До слез пробивает»: Путин гордится молодежью, которая поддерживает СВО
19:20
Могла умереть в мучениях: хирург рассказал о перенесенной Седоковой болезни
19:15
«Идеальных ситуаций не бывает»: Путин подвел итоги года

Сейчас читают

Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot
Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года
Женщина в мужском коллективе: как же здесь выжить и возможно ли это
Какие сувениры везут российские знаменитости из Донбасса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023