«До слез пробивает»: Путин гордится молодежью, которая поддерживает СВО

Главу государства берет гордость за молодое поколение, которое стремится быть рядом с родиной.

Президент России Владимир Путин сообщил, что его «до слез пробивает» то, как молодое поколение поддерживает бойцов СВО и рвется добровольцами на поле боя. Он рассказал об этом во время пресс-конференции в Кремле после окончания заседания Госсовета 22 декабря.

«Давайте посмотрим, как молодые люди сражаются, а как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО, как поддерживает наших бойцов <…> До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут. Многие идут добровольцами, молодые тоже люди», — ответил Путин на вопросы журналистов.

Глава государства не отрицает, что есть и те, кто «по-тихому» уехал из России, однако в основная масса молодых людей демонстрирует любовь к своей родине и готова за нее постоять. По его словам, подрастающее поколение двигается вперед не только в личном плане, но и работает на благо развития страны.

Также президент РФ уверен, что молодежь всегда лучше своих предшественников. Он добавил, что современное поколение демонстрирует высокий уровень понимания мировых процессов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин одобрил новое название движения для детей и молодежи «Движение первых».