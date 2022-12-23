Ранее осужденный блогер Эмиль Пашаев попал в ДТП с ребенком в Петербурге

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В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Ранее осужденный блогер Эмиль Пашаев попал в ДТП с ребенком в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Скандально известный блогер, фигурант многочисленных сводок ГИБДД — Эмиль Пашаев — вновь попал в аварию: он стал участником ДТП в Петербурге. Его автомобиль столкнулся с легковушкой, которая, предположительно, выскочила на перекресток на красный свет. Избежать удара не удалось, три человека получили травмы.

«Ну там ребенок был, но с ним все нормально, его отвезли в больницу. У брата рука сломана, у меня череп чуть пробит, но все нормально — мы все мужчины, все нормально будет», — прокомментировал ситуацию Пашаев.

Эмиль Пашаев скандально прославился летом прошлого года, когда катался на мотоцикле без номеров и спровоцировал полицейскую погоню. Во время задержания вел себя дерзко, а после еще открыто угрожал расправой одному из инспекторов. За это Пашаева осудили на полгода, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, освободили прямо в зале суда.

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