Сменила гнев на милость: Бритни Спирс пригласила маму на чашечку кофе

Певица на протяжении долгих лет обвиняла родительницу в 13-летнем заточении, называя маму животным. Что заставило артистку изменить свой настрой к ней?

Бритни Спирс — та еще любительница шокировать и поражать публику. Чего только стоят многочисленные обнаженные фотографии. Многие думали, певица уже ничем не сможет их удивить. Ошиблись! Знаменитость внезапно сменила гнев на милость и пригласила маму Линн выпить кофе и пообщаться. Хотя еще недавно ругалась с ней и обвиняла во всем произошедшем в ее жизни.

Скандал между Спирс и родительницей разгорелся более десяти лет назад. Тогда певица после развода с Кевином Федерлайном обрила голову наголо и попала в больницу от передозировки запрещенных веществ. Спустя несколько лет экс-муж получил единоличную опеку над сыновьями. А певицу принудительно поместили под опеку ее отца. С того момента знаменитость и обрушилась с обвинениями на маму. По словам Спирс, именно она придумала план с опекунством, организовала гиперконтроль над ней и превратила ее жизнь в «рабство».

Спустя 13 лет Спирс удалось добиться в суде отмену зависимости от родственника. Оказавшись на свободе, она не изменила мнение о маме. Более того, на предложения родственницы возобновить общение отвечала отказом, используя мат. Но все вдруг перевернулось. На днях певица обратилась в социальной сети к родительнице.

«Мам, теперь мы можем пойти выпить кофе вместе! Ко мне относятся как к равному, давай выпьем кофе и поговорим об этом!» — написала певица.

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