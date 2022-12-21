Мадонна пожевала украинский флаг, выплюнула его и отказалась извиняться

Американская певица Мадонна все чаще стала пугать поклонников странными, вызывающими и шокирующими видео. Если чуть более месяца назад 64-летняя артистка на камеру пила воду из собачьей миски и при этом зачитывала рэп, то теперь она решила засунуть в рот украинский флаг.

На видео, опубликованном знаменитостью в социальной сети, та сначала положила в рот флаг Украины, пожевала, а после выплюнула. На последних кадрах певица показала себя с маской дьявольских рожек.

«Хочешь извиняться? Никто не извиняется», — звучало на заднем фоне на английском языке.

Посыл Мадонна не объяснила. Но, как решили пользователи сети, видео певицы оказалось символичным. Так же, как она поступила с флагом, ее страна обошлась с Украиной: пережевала и выплюнула.

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