Власти США признались, что боятся махинаций при распределении Киевом денег

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Американские сенаторы одобрили выделение Украине 45 миллиардов долларов в следующем году. При этом все понимают, что их часть может быть украдена.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru

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Сенат США одобрил проект бюджета страны на следующий год. Кроме прочего, там предусмотрено выделение Киеву почти 45 миллиардов долларов.

Однако даже в самом Вашингтоне опасаются, что деньги пойдут не туда. Об этом говорится в свежем отчете генерального инспектора Госдепа.

По словам чиновника, есть риск неправильного распределения средств — то есть, по сути, речь идет о потенциальных финансовых махинациях с деньгами американских налогоплательщиков.

Последний пакет военной помощи США Украине был выделен буквально на днях. Он включает ракеты, боеприпасы для установок HIMARS, бронемашины и средства спутниковой связи на общую сумму в миллиард долларов.

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Власти США признались, что боятся махинаций при распределении Киевом денег

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