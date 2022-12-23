Власти США признались, что боятся махинаций при распределении Киевом денег
Американские сенаторы одобрили выделение Украине 45 миллиардов долларов в следующем году. При этом все понимают, что их часть может быть украдена.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru
Сенат США одобрил проект бюджета страны на следующий год. Кроме прочего, там предусмотрено выделение Киеву почти 45 миллиардов долларов.
Однако даже в самом Вашингтоне опасаются, что деньги пойдут не туда. Об этом говорится в свежем отчете генерального инспектора Госдепа.
По словам чиновника, есть риск неправильного распределения средств — то есть, по сути, речь идет о потенциальных финансовых махинациях с деньгами американских налогоплательщиков.
Последний пакет военной помощи США Украине был выделен буквально на днях. Он включает ракеты, боеприпасы для установок HIMARS, бронемашины и средства спутниковой связи на общую сумму в миллиард долларов.
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