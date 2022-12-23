Ядовитых скорпионов, пауков и сколопендр нашли в бутылках в «Жуковском»

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Багаж со смертельно опасными насекомыми пытался провезти через аэропорт один из пассажиров. Внимание на необычный груз обратила таможня.

Фото, видео: © РИА Новости / Эмин Джафаров; 5-tv.ru

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Ядовитые скорпионы, пауки и сколопендры — такой шокирующий багаж обнаружила таможня в московском аэропорту «Жуковский».

Живая контрабанда прилетела в пластиковых контейнерах и бутылках. Всего более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных. Всех их передали в Центр реабилитации. Специалисты обследуют особей и определят их дальнейшую судьбу.

Среди изъятых экзотов есть крайне опасные. Например, яд вьетнамской сколопендры может моментально убить ребенка, а у взрослых вызвать необратимые последствия. Содержать таких питомцев под силу только профессионалам.

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