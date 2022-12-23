Туроператоры почти раздали долги россиянам за отмененные путешествия

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Подробности о текущем состоянии российской туриндустрии в интервью раскрыл президент РСТ Илья Уманский.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Туроператоры почти вернули все долги россиянам. Как рассказал «Известиям» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, сейчас задолженность составляет примерно полтора миллиарда рублей.

Учитывая, что ранее эта сумма превышала 100 миллиардов — осталось действительно немного. Речь о поездках, которые стали отменять с началом эпидемии коронавируса.

Но теперь новые проблемы. В отрасли опасаются, что у некоторых туристов могут сорваться новогодние каникулы в Египте из-за закрытого неба над Иорданией.

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