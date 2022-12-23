В Москве умер известный художник Виктор Умнов

В Москве на 92-м году ушел из жизни известный российский художник Виктор Умнов. Как стало известно 5-tv.ru, не стало знаменитости утром 23 декабря, последние часы он провел в своей квартире на улице Бакинских комиссаров.

Творческая биография Виктора Ивановича, возможно, так и не началась бы, ведь учился он в техническом вузе и только на последнем курсе Московского энергетического института принимает решение поступить в изостудию этого же учреждения. В итоге еще три года ушли на получение нового образования.

В 1958 году при поддержке известного книжного графика Клячко Умнов знакомится с французской школой живописи. В дальнейшем его привлекает эстетика народной культуры и древнерусской иконописи, растет интерес и к геометрической символике.

В выставках художник начинает участвовать с 62-го года, сначала это были экспозиции книжной графики и прикладного искусства. После работал в Мастерской рекламно-прикладной и промышленной графики и совмещал это со станковой живописью и графикой и даже со временем начал участвовать в выставках станкового искусства.

Кроме того, интересовало художника и литературное творчество, что вылилось в целую книгу афоризмов в 1983 году. Причем ее тексты легли в основу его работ — сначала произведений абстрактно-символической живописи, а с 1988 года — графических работ и объектов на жести.

В 2005 году художник выпустит еще одну книгу «Слова и паузы», а в 2015-м в свет выйдет альбом-монография Виктора «Ретрос».

Но больше всего мир знает Умного как художника, его работы представлены в крупнейших музеях страны и мира. В частности, в Третьяковской галерее Москвы, Русском музее Санкт-Петербурга, Архангельском художественном музее. В США — в музее Университета Дюк, музее Джейн Вурхис Зиммерли и университете Ратгерс, а также - в Комиссии европейских сообществ - во Франции.

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